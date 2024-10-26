Молния помогла полиции поймать убийцу, который едва не избежал наказания

В США поймали убийцу, который едва не избежал наказания. Вычислить его смогли благодаря отпечатку застежки-молнии на жертве, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, 60-летнюю Айлин Гоуэн нашли без признаков жизни в придорожной канаве 26 февраля 2023 года. У женщины пропали ботинок, мобильный телефон, сумочка и сейф с 1200 долларами. На ней осталось множество травм, но все они не были смертельными. Токсикологический отчет также не помог полицейским установить, что именно произошло с Гоуэн.

"Согласно камерам наблюдения, последним женщину видел ее бойфренд Иван Браммер. Он забирал ее с работы на машине 12 февраля. Мужчина стал главным подозреваемым в деле, поскольку 15 февраля положил на свой банковский счет 1200 долларов, а через десять дней избавился от своего автомобиля. Полиция обвинила мужчину в воровстве и надругательстве над останками", – пишет издание.

Сын Гоуэн хотел найти убийцу, поэтому обратился за помощью к судебному патологоанатому доктору Майклу Бадену. Он изучил фотографии останков женщины и заметил на ее шее отпечатки зубчиков застежки-молнии. Согласно версии Бадена, убийца пытался задушить жертву и случайно вдавил застежку в ее кожу, отчего и остался след.

Браммера обвинили в убийстве и приговорили к 50 годам тюремного заключения. Еще десять лет ему дали за надругательство над останками Гоуэн.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон подозреваемого по делу 44-летней давности нашли с помощью ДНК, оставленной на сигаретном окурке. Мужчина отказался добровольно предоставить полицейским образцы, поэтому они проследили за ним и нашли улики сами.