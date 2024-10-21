Дональд Трамп заочно уволил Камалу Харрис

20 октября кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис уволена с поста вице-президента США, сообщает Zakon.kz.

Такое громкое заявление он позволил себе во время выступления на митинге в Пенсильвании.

"Мы больше не можем ее терпеть... Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!", – заявил Трамп.

Трансляция предвыборного митинга шла на Youtube, а эпизод с "увольнением" мгновенно разлетелся по Сети.

Trump just called Harris a "shit vice president" at his campaign event in Pennsylvania.



This is not OK — and his crowd even knows it. Name slinging & disrespect.



Is this what you want running your country?



pic.twitter.com/JCV6tvdrAI — Morgan J. Freeman (@mjfree) October 20, 2024

Также Трамп подчеркнул, что Харрис угрожает демократии, поскольку она неправомерно получила номинацию от партии.

"Кандидата в президенты США следовало выбрать честно, а не просто передать ей", – заявил политик.

На дня выяснилось истинное мнение Байдена о кандидатке в президенты от Демократической партии.