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Дональд Трамп заочно уволил Камалу Харрис

США, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 06:06 Фото: Instagram/realdonaldtrump
20 октября кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис уволена с поста вице-президента США, сообщает Zakon.kz.

Такое громкое заявление он позволил себе во время выступления на митинге в Пенсильвании.

"Мы больше не можем ее терпеть... Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!", – заявил Трамп.

Трансляция предвыборного митинга шла на Youtube, а эпизод с "увольнением" мгновенно разлетелся по Сети.

Также Трамп подчеркнул, что Харрис угрожает демократии, поскольку она неправомерно получила номинацию от партии.

"Кандидата в президенты США следовало выбрать честно, а не просто передать ей", – заявил политик.

На дня выяснилось истинное мнение Байдена о кандидатке в президенты от Демократической партии.

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