Глюкоза попыталась оправдаться после очередного скандала, обвинив во всем Фадеева

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, высказалась после скандала с наркотиками, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она опубликовала пост, в котором рассказала, что в аэропорту Шереметьево в ночь на 22 октября к ней подошли сотрудники полиции, которые ждали именно ее и планировали задержание. По словам певицы, "один влиятельный" человек подал на нее заявление, из-за которого ее и заподозрили в употреблении наркотиков.

При задержании певица включила камеру и попросила людей предъявить документы. В доказательство своих слов она опубликовала ролик.

"Само собой, я абсолютно вменяемая, усталая – да, но без каких-то мифических "признаков", которые выдумывают СМИ, без каких-то мифических "запрещенных веществ", – утверждает артистка.

Глюкозу попросили пройти в отделение полиции в аэропорту, где обвинили в наркотическом опьянении и попросили сдать анализы. Но она отказалась и позвонила своему представителю. Адвокаты объяснили певице, что медицинское освидетельствование она обязана проходить только в случае законности требований полиции.

Между тем, сотрудники органов заявили, что от нее пахнет алкоголем, ее позы неустойчивы, речь нарушена, а кожный покров изменен. Певица опровергла это. По словам Чистяковой-Ионовой, полицейские отказались перечислить те же признаки на камеру и перед адвокатами.

"Вы знаете того, кто последние месяцы пытается меня уничтожить", – заявила исполнительница.

Однако многие поклонники артистки засомневались в ее трезвости:

– А в чем проблема была пройти освидетельствование, если ты не употребляла? Зачем было отказываться? – Вам бы после этого всего самостоятельно в независимой клинике сдать тест, и потом уже с этими документами защитить в суде честь и достоинство. Но ведь не сделали. Поэтому и все очень неоднозначно здесь. – В чем проблема пройти освидетельствование? Натах, наркотики – зло, завязывай.

Уточним, что все же нашлись и те, кто увидел в ее словах обвинения в адрес продюсера Максима Фадеева:

– А с Фадеевым правда что-то не то. Когда уже все его бывшие артисты начнут говорить? Чем он из так запугивают, что они молчат. – Интересно, почему у Фадеева все подопечные уходят "наркоманами, алкоголиками"? – Наталья, а где ваш муж? Он же влиятельный человек. Почему он вам не помогает, хотя бы решить вопрос с Фадеевы?

Ранее сообщалось, что Глюкозу поймали на употреблении наркотиков.



Отметим, что 20 июля 2024 года в Красноярске состоялся концерт Глюкозы, на котором она шокировала зрителей своим поведением. После певица объяснилась тем, что принимает снотворное и антидепрессанты после смерти бабушки и конфликта с бывшим продюсером Максимом Фадеевым. СМИ писали, что после этого она отправилась на лечение, после которого снизила гонорар за концерты.