В супермаркете Сиднея какаду ел булочки до тех пор, пока его не спасли

Австралийские спасатели поймали птицу, которая не могла самостоятельно улететь из супермаркета и питалась исключительно выпечкой, сообщает Zakon.kz.

Как передает служба охраны дикой природы Сиднея на своей странице в Facebook, птица попала внутрь через открытую дверь погрузочной платформы. На протяжении нескольких недель какаду прятался от людей, а многочисленные попытки его поймать не увенчались успехом.

Специалисты не решались использовать транквилизаторы, так как боялись, что птица может разбиться при падении с большой высоты. Все это время какаду по прозвищу Микки питался булочками и пил воду, которые ему оставлял менеджер ночной смены.

Птицу удалось успокоить и заманить в клетку только после того, как представитель зоозащитной организации принес в магазин своего ручного какаду. Ветеринары отметили, что Микки здоров и в ближайшее время отправится на волю.

"Надеемся, что он забудет о выпечке на долгие годы", – с юмором добавили специалисты.

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