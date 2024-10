Джо Байден c супругой раздавали в Белом доме конфеты по случаю Хэллоуина

И если президент США не стал наряжаться и вышел в образе самого себя, то первая леди Америки Джилл появилась в костюме гигантской панды. Под симфоническую музыку Мусоргского они вручали детям и их родителям конфеты в честь предстоящего дня Всех Святых.

Полное видео с мероприятия оперативно опубликовали на странице Белого дома в социальной сети Х.

Happening Now: President Biden and the First Lady host local area students and military-connected children for trick-or-treating at the White House. https://t.co/aQTFdPJudw