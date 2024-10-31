Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Джо Байден c супругой раздавали в Белом доме конфеты по случаю Хэллоуина

Белый дом, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 07:37 Фото: скриншот видео
31 октября первая пара США провела прием для американских детей по случаю праздника, сообщает Zakon.kz.

И если президент США не стал наряжаться и вышел в образе самого себя, то первая леди Америки Джилл появилась в костюме гигантской панды. Под симфоническую музыку Мусоргского они вручали детям и их родителям конфеты в честь предстоящего дня Всех Святых.

Полное видео с мероприятия оперативно опубликовали на странице Белого дома в социальной сети Х.

По данным очевидцев, Байден в шутку укусил одного из детей.

В Китае в эти дни проходят задержания участников праздника Хэллоуин.

Читайте также

Кастрация кошек
Принудительную кастрацию уличных котов ввели в одном из городов Германии
США
Трамп попробовал себя в роли водителя мусоровоза
Фастфуд
Американский школьник ослеп из-за фастфуда
Алия Абди
Байден Джо США 2024 год Президенты Семья Еда Отдых с детьми Подарки Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
В Казахстан возвращается тепло
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
рука и деньги
Как сохранить свои деньги на депозите – советы экономистов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: