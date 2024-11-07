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Нигер получил данные о причастности Франции в попытке госпереворота в стране

Нигер обвиняет Францию в попытке госпереворота, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 20:36 Фото: wikipedia
Нигер получил данные Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции в ходе расследования попытки государственного переворота, в причастности к которой Ниамей обвиняет французскую спецслужбу, сообщает Zakon.kz.

Предполагаемая попытка произошла в сентябре. Франция отвергает подобные обвинения.

По информации журнала Jeune Afrique, утверждения властей Нигера о предполагаемых агентах "непоследовательны" и содержат много нестыковок. Источники журнала при этом заявляют, что на некоторых из опубликованных документов были указаны идентификационные номера, которые использует руководство спецслужбы для внутренней коммуникации. Директор внешней разведки Франции Николя Лернер распорядился начать расследование утечки и выяснить, как Нигер смог получить секретные данные, уточняет издание.

Сообщавший в сентябре о попытке госпереворота в Нигере гостелеканал RTN указывал на присутствие выходцев из Франции и предполагаемых агентов французской разведки в стране, а также в соседних Бенине и Нигерии, которые якобы должны были служить базами для проведения акций по дестабилизации обстановки

Ранее сообщалось, что в начале июля в Кыргызстане предотвратили попытку госпереворота.

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