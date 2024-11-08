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Владислав Бакальчук рассказал о втором гражданстве

Гражданство, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 07:50 Фото: pixabay
Сооснователь маркетплейса Wildberries внес ясность по поводу наличия у него второго гражданства, сообщает Zakon.kz.

Развернутую информацию по этому поводу он разместил 7 ноября в своем Telegram-канале. С его слов, еще весной он получил гражданство Кыргызстана. По признанию бизнесмена, такое развитие ситуации помогает ему вести бизнес в этой стране.

"Кыргызстан – одна из тех стран, где мы планировали строить крупный логистический центр, и теперь я уверен, что как только вернусь в компанию, то смогу сделать это максимально эффективно".Владислав Бакальчук

Свой пост мужчина сопроводил совместной фотографией с президентом страны Садыром Жаппаровым.

Гражданство, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 07:50

Фото: Telegram/Владислав Бакальчук

Днями ранее он рассказал подписчикам о том, какие судебные дела его ждут в ближайшее время.

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