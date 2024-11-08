Турецкий босс отказал индийцу в отпуске по случаю свадьбы и он женился по видеозвонку

Виртуальную свадьбу провели в Химачал-Прадеше с женихом в Турции и невестой в Манди (Индия). Церемонию бракосочетания Аднана Мухаммада, жителя Биласпура, пришлось провести виртуально, поскольку компания, в которой он работает в Турции, отказалась предоставить ему отпуск, сообщает Zakon.kz.

Пара связалась по видеосвязи и прошла традиционные для бракосочетания ритуалы, характерные для индийской культуры.

Кроме того, больной дедушка невесты настоял на том, чтобы внучка вышла замуж как можно скорее.

Акрам Мохаммад, дядя девушки, сказал, что свадьба стала возможной только благодаря передовым технологиям.

К другим необычным новостям мира: ранее 11-летней девочке из Калифорнии пообещали 300 тыс. долларов в результате мирового соглашения с полицией.

