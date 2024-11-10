Израиль впервые признал участие в атаках на пейджеры в Ливане

Фото: pixabay

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 ноября впервые подтвердил на еженедельном заседании кабинета министров, что Израиль причастен к взрывам пейджеров и другой техники в Ливане в сентябре, сообщает Zakon.kz.

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