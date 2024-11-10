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Гигантская рыба Амазонки находится под угрозой исчезновения из-за засухи

Гигантская рыба Амазонки находится под угрозой исчезновения из-за засухи, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 03:36 Фото: Хорхе Саенс / AP
Сильные засухи ставят под угрозу устойчивый вылов знаменитой рыбы Амазонки – гигантской пираруку, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, два года рекордной засухи нанесли тяжелый удар по регулируемому промыслу гигантской пираруку.

В бразильском штате Амазонас почти 6 тыс. жителей рек, которым разрешено ловить рыбу, сообщили о резком падении производства и росте расходов. Они просят помощи от правительства и обсуждают, как адаптироваться к изменению климата.

В прошлом году общий улов составил 70% от разрешенной правительством квоты в 100 443 рыбы. В этом году может произойти еще более резкое падение промысла.

Он начался в Амазонке 25 лет назад в регионе Мамирауа и с тех пор расширился. Рыбалка помогла крупнейшей рыбе Амазонки избежать риска вымирания и теперь является важным источником дохода для местных жителей в 10 природоохранных единицах и восьми территориях коренных народов.

В отличие от других водных обитателей Амазонки, таких как речные дельфины, пираруку – также известные как арапайма – исторически доказали свою устойчивость к засухе и изменению климата. Но низкий уровень воды затрудняет для рыбаков транспортировку улова из отдаленных озер в крупные реки и в города.

Ранее появилась информация, что выступление животных в цирке запретили в Узбекистане.

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