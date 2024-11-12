Великобритания обещает почти избавиться от выброса парниковых газов к 2035 году
По информации NDTV, 12 ноября премьер-министр Кейр Стармер заявил, что к 2035 году Великобритания сократит выбросы парниковых газов на 81 процент по сравнению с уровнем 1990 года.
Предыдущее правительство в Лондоне обязалось в 2021 году сократить эти выбросы на 78% по сравнению с 1990 годом.
Стармер рассказал, какие усилия в этом направлении министры уже предприняли.
К примеру, лейбористское правительство пообещало не выдавать новых лицензий на разведку нефти и газа в Северном море, а в сентябре закрыло последнюю в Великобритании угольную электростанцию.
Стармер заявил, что Великобритания теперь отдает приоритет проектам в области возобновляемых источников энергии.
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