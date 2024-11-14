Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Тропический шторм с женским именем угрожает Центральной Америке

Тропический шторм с женским именем угрожает Центральной Америке, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 02:57 Фото: pixabay
Тропический шторм "Сара" приближается к Центральной Америке, вызывая в регионе катастрофические наводнения, ливни и оползни, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, Национальный центр по наблюдению за ураганами рекомендовал жителям восточной части Мексиканского залива следить за штормом, чтобы узнать, сможет ли он достичь США. 

При этом в центре полагают, что шторм может не пережить своего путешествия по Центральной Америке и полуострову Юкатан в Мексике.

"Сара", которая сформировалась 14 ноября днем стала третьим получившим имя штормом в этом месяце благодаря теплой воде, вызванной изменением климата.

По предварительным прогнозам, шторм может подойти так близко к Гондурасу, что в эти выходные он несколько раз ненадолго выйдет на сушу.

Ранее сейсмологи предсказали США 30-метровое цунами и разрушительное землетрясение.

Читайте также

Число случаев кори в мире выросло на 20% из-за &quot;неадекватного&quot; использования вакцины
Число случаев кори в мире выросло на 20% из-за "неадекватного" использования вакцины
Шотландский детеныш красной панды погиб испугался фейерверков и умер
Шотландский детеныш красной панды испугался фейерверков и умер
Мелания Трамп
Мелания Трамп не планирует постоянно жить в Белом доме из-за сына
Аксинья Титова
Мексика 2024 год Наводнения Ураганы Штормовые предупреждения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Кому принадлежит идея о смене часового пояса в Казахстане
Глава национального паралимпийского комитета
Министр спорта ответил, почему Боранбаев возглавляет параолимпийский комитет
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Казахстанцы вложили миллионы в таунхаусы, которые так и не построили
34 казахстанца продали свое жилье ради таунхаусов и остались ни с чем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: