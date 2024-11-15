Боязнь фруктов: шведского министра уличили в бананофобии
По информации The Guardian, Паулина Брандберг, шведский министр по вопросам гендерного равенства и трудовой жизни, ранее высказалась о своей проблеме с бананами, называя ее "самой странной фобией в мире".
Утечка электронных писем на этой неделе показала, что ее подчиненные приняли все необходимые меры, чтобы министр не контактировала с фруктами.
Согласно содержанию сообщений, в помещениях, где проходили мероприятия, которые она посещала, не должно быть никаких бананов.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что проблема Брандберг не повлияла на работу правительства. Сама Брандберг отказалась давать комментарии Guardian, но сообщила, что решает эту проблему с профессионалами.
Ранее выяснилось, что супруга избранного президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп,
предположительно, не будет постоянно проживать в Белом доме во время
второго срока мужа.