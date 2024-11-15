Боязнь фруктов: шведского министра уличили в бананофобии

Страх министра правительства Швеции перед бананами стал предметом обсуждения на национальном уровне. В результате утечки электронных писем выяснилось, что ее фобия настолько сильна, что помощники пытаются убрать фрукты из ее комнат, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, Паулина Брандберг, шведский министр по вопросам гендерного равенства и трудовой жизни, ранее высказалась о своей проблеме с бананами, называя ее "самой странной фобией в мире".

Утечка электронных писем на этой неделе показала, что ее подчиненные приняли все необходимые меры, чтобы министр не контактировала с фруктами.

Согласно содержанию сообщений, в помещениях, где проходили мероприятия, которые она посещала, не должно быть никаких бананов.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что проблема Брандберг не повлияла на работу правительства. Сама Брандберг отказалась давать комментарии Guardian, но сообщила, что решает эту проблему с профессионалами.

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