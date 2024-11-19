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Семейная пара из Китая чуть не развелась из-за темной кожи ребенка

Семейная пара из Китая чуть не развелась из-за темной кожи ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 07:19 Фото: pixabay
Радость китайской женщины сменилась горем, когда ее муж потребовал провести тест на отцовство из-за темной кожи их новорожденного малыша, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, странный случай привлек внимание после того, как 30-летняя жительница Шанхая, поделилась своей удручающей историей в социальных сетях. По данным China Times, женщина родила ребенка с помощью кесарева сечения, и реакция ее мужа на внешний вид ребенка оставила ее в недоумении.

Когда отец впервые увидел своего новорожденного сына, он отказался взять его на руки, сославшись на необычно темную кожу ребенка. Женщина, которая также нашла оттенок кожи ребенка необычным, почувствовала смущение. Она даже внесла ясность, сказав: "Я никогда не была в Африке".

Женщина рассказала, что вместо того, чтобы почувствовать радость, которую приносит рождение ребенка, реакция ее мужа была холодной и отстраненной. Он попросил провести тест на отцовство, чтобы подтвердить, что ребенок его, заставив мать почувствовать себя преданной.

Хотя женщина согласилась на тест, зная, что он докажет отцовство ребенка, она заявила, что доверие в их отношениях уже подорвано.

Пост женщины стал вирусным на Weibo, где многие пользователи поддержали ее, заверив, что с темной кожей ее ребенка все в порядке. Несколько комментаторов объяснили, что у новорожденных часто бывает темная кожа из-за ее тонкости и плохого кровообращения при рождении. Она часто светлеет по мере взросления.

Ранее вьетнамский отец провел ДНК-тест и узнал, что его дочь подменили при рождении. Правда всплыла, когда дочь встретила другую девочку в школе, родившуюся в тот же день.

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