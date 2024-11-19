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Женатый мужчина Анны Семенович заявил, когда планирует жениться на певице

Когда Анна Семенович выйдет замуж, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 01:16 Фото: Instagram/ann_semenovich
Бизнесмен Денис Шреер пообещал, что женится на певице Анне Семенович в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил беседе с Telegram-каналом "Звездач".


"Я думаю, в следующем году все сбудется", – поделился предприниматель.

Семенович уверена, что Шреер выберет самое красивое обручальное кольцо, так как обладает хорошим вкусом.

Летом 2024 года стало известно, что Анна Семенович встречается с женатым мужчиной. 21 июня она записала видеообращение с бойфрендом – бизнесменом Денисом Шреером из Германии, в котором объяснила, что он находится в бракоразводном процессе.

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