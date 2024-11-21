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Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 19:44 Фото: gpophoto.gov.il/wikimedia
Международный уголовный суд выдал ордера на арест главы правительства и экс-министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта за операцию в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости, их обвиняют в преступлениях против человечности.

"Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест (...) за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024-го", – говорится в документе.

МУС отклонил доводы Тель-Авива, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров, а также на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.

"Признание Израилем юрисдикции МУС не требуется, поскольку суд может осуществлять свою юрисдикцию на основе территориальной юрисдикции Палестины, как определено Палатой предварительного производства I в предыдущем составе. (...) Кроме того, государства не имеют права оспаривать юрисдикцию суда в соответствии со статьей 19(2) до выдачи ордера на арест", – отмечается в документе.

Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил о том, что ордер отвечает интересам Палестины и будущему палестинской проблемы.

Между тем, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе приняли к сведению информацию от МУД и напомнил, что эти решения обязательны к исполнению для участников, включая страны ЕС.

"Мы приняли к сведению эти решения МУС… Эти решения обязательны для участников, среди которых также есть страны ЕС", – заявил он на пресс-конференции в Иордании.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство выплатит по пять миллионов долларов за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации ХАМАС.

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