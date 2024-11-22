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Трамп предпочитает блондинок: новые кадровые назначения

США, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 05:03 Фото: Instagram/pambondi
Выдвинутый Трампом Мэтт Гетц отозвал свою кандидатуру на пост генпрокурора США-министра юстиции. Его быстро заменила адвокат Трампа, сообщает Zakon.kz.

О решении кандидат на высокий пост в правительстве США Мэтт Гетц сообщил 21 ноября на своей странице в Х.

"Сейчас нет времени на ненужную возню в Вашингтоне, поэтому я снимаю с рассмотрения на пост генерального прокурора свою кандидатуру. Генпрокурор Трампа должен быть готов приступить к работе с самого первого дня работы его кабинета", – написал Гетц.
США, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 05:03

Фото: Х/mattgaetz

О выборе его кандидатуры стало известно 14 ноября. После активизировались противники Мэтта Гетца, которые предприняли попытки шантажировать его по делу о сексуальных домогательствах к 17-летней девушке, но Гетцу удалось достичь досудебное соглашение с ней.

Вместе с тем некоторые американские аналитики не исключают, что Дональд Трамп просто пожертвовал Гетцом ради других кандидатур. Иными словами – заключил сделку, как он привык делать в бизнесе.

"Гетц брошен на растерзание, поскольку стал представлять серьезную угрозу для Вашингтона", – сошлись во мнении американские эксперты.

Спустя несколько часов после заявления Гетца, Трамп назвал новую кандидатуру на пост генпрокурора США. Ею стала Пэм Бонди – адвокат Трампа. В 2020 году она была в составе адвокатов во время судебных разбирательств, связанных с импичментом.

Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 05:03

Фото: truthsocial

Таким образом, это уже третья женщина в будущей команде Трампа. Сначала он назначил главу аппарата Белого дома, затем пресс-секретаря.

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