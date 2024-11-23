Пожар в "Зимней вишне": совладелец кемеровского ТРЦ вышел на свободу по УДО

Совладелец торгово-развлекательного центра, где в 2018 году сгорели 60 человек, вышел на свободу условно-досрочно, сообщает Zakon.kz.

Как утверждает издание "РИА Новости", на свободе оказались уже 10 из 15 осужденных по этому громкому делу.

В октябре 2022 года в российском Кузбассе суд вынес приговор в отношении совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Вишневского признали виновным в даче взятки организованной преступной группой с начальником инспекции Государственного строительного надзора области Комковой, ее сыном Комковым и директором ООО "ИСК "Ресурс" Чередниченко.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них – дети.