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Трамп окружил себя женщинами: итоговое назначение

Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 05:00 Фото: Facebook/brookelrollins
23 ноября избранный президент США Дональд Трамп пополнил команду своей будущей администрацией еще одной женщиной, сообщает Zakon.kz.

Так на пост главы Министерства сельского хозяйства страны он выдвинул свою экс-советницу по внутренней политике Брук Роллинc. Новостью он поделился в своей персональной соцсети, после чего ее продублировала и сама будущая глава Минсельхоза.

Во время первого президентского срока Трампа 52-летняя Роллинз возглавляла Совет по внутренней политике. Если Сенат утвердит ее кандидатуру, Роллинз возглавит учреждение численностью 100 тыс. человек с офисами в каждом округе страны. В их компетенцию входят:

  • программы развития фермерства и питания;
  • лесное хозяйство;
  • кредитование домашних и фермерских хозяйств;
  • продовольственная безопасность;
  • развитие сельских районов;
  • сельскохозяйственные исследования;
  • торговля и многое другое.

В текущем году бюджет министерства составил 437,2 млрд долларов. На посту министра сельского хозяйства Роллинз доверят консультировать администрацию по вопросам введения налоговых льгот на биотопливо.

Этим назначением Дональд Трамп завершил формирование своей будущей администрации.

Таким образом, Роллинз становится четвертой женщиной в новой команде Трампа.

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