Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Референдум о снижении пенсионного возраста в Уругвае победил в международной премии

Награждения, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 03:33 Фото: пресс-служба премии "Гамбургский счет"
22 ноября победу в номинации "Лучшая зарубежная референдумная кампания" политической премии "Гамбургский счет" одержал референдум Уругвая, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта премии, наряду с победителем, в этом году на победу в категории "Лучшая зарубежная референдумная кампания" были номинированы:

  • референдум по строительству АЭС в Казахстане;
  • референдум о ежегодной выплате 13-й пенсии в Швейцарии.
"Референдум о снижении пенсионного возраста в Уругвае, получил высокую оценку жюри, потому что это уникальная ситуация. Не единичная – были другие подобные, когда избирателей удалось убедить рациональными аргументами не снижать пенсионный возраст. То есть пойти против популистских инициатив", – сказал президент политической премии Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.
Награждение, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 03:33

Фото: пресс-служба премии "Гамбургский счет"

Политическая премия Российской ассоциации по связям с общественностью "Гамбургский счет" присуждается политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом, которые в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали результативность, технологичность и креативность, соблюдая при этом демократические процедуры. Подготовка зарубежных номинаций "Гамбургского счета" реализуется в партнерстве с Институтом международных исследований МГИМО МИД РФ.

Недавно в Минтруда Казахстана назвали средний размер и количество пенсионеров.

Читайте также

Турция
Видео тушения самолета Sukhoi Superjet показал турецкий спасатель
Алия Абди
Россия Референдум в Казахстане Уругвай Швейцария 2024 год Пенсии Пенсионный возраст Референдумы Награждения Строительство АЭС в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
В питьевой воде обнаружили новое химическое вещество
Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки
Города Казахстана с самыми дешевыми квартирами назвали эксперты
Вера Брежнева, развод, Константин Меладзе
Вера Брежнева рассказала о новой любви после развода с Константином Меладзе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: