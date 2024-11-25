Референдум о снижении пенсионного возраста в Уругвае победил в международной премии

22 ноября победу в номинации "Лучшая зарубежная референдумная кампания" политической премии "Гамбургский счет" одержал референдум Уругвая, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта премии, наряду с победителем, в этом году на победу в категории "Лучшая зарубежная референдумная кампания" были номинированы:

референдум по строительству АЭС в Казахстане;

референдум о ежегодной выплате 13-й пенсии в Швейцарии.

"Референдум о снижении пенсионного возраста в Уругвае, получил высокую оценку жюри, потому что это уникальная ситуация. Не единичная – были другие подобные, когда избирателей удалось убедить рациональными аргументами не снижать пенсионный возраст. То есть пойти против популистских инициатив", – сказал президент политической премии Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

Фото: пресс-служба премии "Гамбургский счет"

Политическая премия Российской ассоциации по связям с общественностью "Гамбургский счет" присуждается политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом, которые в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали результативность, технологичность и креативность, соблюдая при этом демократические процедуры. Подготовка зарубежных номинаций "Гамбургского счета" реализуется в партнерстве с Институтом международных исследований МГИМО МИД РФ.

Недавно в Минтруда Казахстана назвали средний размер и количество пенсионеров.