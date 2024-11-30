Женщины для женщин: такси в Париже предлагает выбрать водительниц-женщин
Как пишет France24, эта функция позволяет пользовательницам выбрать автомобиль, которым управляет исключительно женщина. Услуга призвана предоставить женщинам больше уверенности в безопасности во время поездки, особенно в ночное время. Опция предоставляется бесплатно, но потенциально увеличивает время ожидания доступной машины.
"Мужчинам эта функция не будет доступна", – уточняется в публикации.
Также ожидается, что функция будет способствовать феминизации профессии. По данным Uber, в Париже уже работают около 1500 женщин-водительниц. Компания запустила аналогичную опцию в других европейских странах, поскольку компания сталкивается с жалобами:
- на сексуализированное насилие;
- домогательства со стороны водителей.
Их европейский конкурент – копания Bolt – также объявила о запуске аналогичной программы во Франции под названием Women by Women. Ее запуск ожидают к концу 2024 года.
А вот в Корее борьба за феминизм добралась до сферы высшего образования. Так, студентки одного из университетов выступили против приема мужчин в их вуз.