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Женщины для женщин: в Париже запустили женское такси

Такси, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 08:26 Фото: pixabay
28 ноября Uber ввел новую функцию для своего приложения в Париже – Uber by Women, сообщает Zakon.kz.

Как пишет France24, эта функция позволяет пользовательницам выбрать автомобиль, которым управляет исключительно женщина. Услуга призвана предоставить женщинам больше уверенности в безопасности во время поездки, особенно в ночное время. Опция предоставляется бесплатно, но потенциально увеличивает время ожидания доступной машины.

"Мужчинам эта функция не будет доступна", – уточняется в публикации.

Также ожидается, что функция будет способствовать феминизации профессии. По данным Uber, в Париже уже работают около 1500 женщин-водительниц. Компания запустила аналогичную опцию в других европейских странах, поскольку компания сталкивается с жалобами:

  • на сексуализированное насилие;
  • домогательства со стороны водителей.

Их европейский конкурент – копания Bolt – также объявила о запуске аналогичной программы во Франции под названием Women by Women. Ее запуск ожидают к концу 2024 года.

А вот в Корее борьба за феминизм добралась до сферы высшего образования. Так, студентки одного из университетов выступили против приема мужчин в их вуз.

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