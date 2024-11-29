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Купивший за 6 млн долларов банан Джастин Сан приблизился к Трампу

Криптопроект, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 03:27 Фото: Instagram/justinsun
Покупатель приклеенного скотчем к стене банана стал ближе к избранному президенту США Дональду Трампу, сообщает Zakon.kz.

Основатель блокчейн-платформы Tron Джастин Сан назначен советником криптопроекта World Liberty Financial, который поддерживает Дональд Трамп.

"Идеи и опыт Джастина будут иметь решающее значение, поскольку мы продолжаем внедрять инновации и расти", – заявила пресс-служба проекта на своей странице в X.

34-летний Сан очень известный в криптоиндустрии предприниматель. На своей странице в Instagram он отметил, что США становится блокчейн-хабом, а биткоин своим появлением обязан именно Дональду Трампу.

"Наша блокчейн-платформа стремится снова сделать Америку великой и лидировать в инновациях", – указал Джастин Сан в публикации.

Из публикации также стало известно, что компания Сана инвестировала, в поддерживаемый Трампом криптопроект World Liberty Financial 30 млн долларов.

Вот такой вот, ставший популярным в последние дни коллекционер искусства.

Именно он 20 ноября приобрел за 6,2 млн долларов на аукционе тот самый приклеенный скотчем к стене банан, а 29 ноября сдержал обещание и съел его в присутствии десятка журналистов и влиятельных лиц Гонконга.

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