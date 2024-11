Курортный Пхукет попал под угрозу наводнения

На Таиланд обрушилось сильнейшее за 30 лет наводнение, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Thai Enquirer на их странице в Х, главный удар пришелся на Паттани. Власти страны опасаются, что стихия может прийти и в курортный Пхукет.

Military personnel have been deployed to assist in evacuating bedridden patients, elderly individuals, and children affected by severe flooding in Yala and Pattani.



Photos via Royal Thai Army #Thailand #น้ำท่วมภาคใต้ #น้ำท่วมใต้ #น้ำท่วม67 pic.twitter.com/P8t54FoUd3 — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) November 29, 2024

Виной тому – проливные дожди, которые не прекращаются на юге страны вдоль побережья Сиамского залива. Местные жители покидают свои дома, чтобы уехать в безопасные районы.

Severe #flooding in #Thailand has affected seven southern provinces, killing at least four people and displacing 240,812 households. As of Friday, 2,959 villages and towns across 78 districts in Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Satun, Songkhla, Pattani, Yala, and Narathiwat… pic.twitter.com/1QgMAEHxg3 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 29, 2024

Как передает правительство Таиланда на своей странице в Х, масштабное наводнение добралось и до провинции Сонгкхла.

"Сильный дождь и высокие приливы затопили 16 округов, лишив крова более 100 тыс. человек", – говорится в сообщении.

Власти оказывают экстренную помощь и призывают жителей оставаться в безопасности. Улучшение ситуации в стране связывают только с прекращением дождей.

Также правительство страны отправило четырех министров в пострадавшие районы. Соответствующие агентства предоставляют помощь, включая продовольствие, жилье, медицинскую помощь и финансовую помощь, с обязательством продолжать до нормализации ситуации.

Thai PM confirmed government’s swift response to floods in southern Thailand by dispatching 4 ministers to the affected sites. Relevant agencies are providing aid, including food, shelter, medical care, and financial assistance, with a commitment to continue until normalization. pic.twitter.com/LmmVcq3HZG — PR Thai Government (@prdthailand) November 29, 2024

Днями ранее на Шри-Ланке из-за наводнений погибли дети.