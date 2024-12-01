Двухметровую матрешку из цветной шерсти готовят в подарок Деду Морозу из Великого Устюга
Фото: Telegram/Российский Дед Мороз
Двухметровую матрешку из цветной шерсти преподнесут в подарок Деду Морозу из Великого Устюга Вологодской области, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в резиденции в Telegram.
"Двухметровую матрешку получит в подарок Дед Мороз из Великого Устюга. Уникальный подарок подготовила известная художница из северной столицы Валерия Лошак, а помогали ей дети и взрослые. На создание матрешки, выполненной в технике войлоковаляния, ушло несколько килограммов цветной шерсти", – говорится в сообщении.
Как уточняется, работа по созданию игрушки продолжалась около месяца. Вес подарочной матрешки составил порядка 50 кг.
Ранее сообщалось, что в Казахстане подорожали услуги Деда Мороза и Снегурочки.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript