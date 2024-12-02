Джо Байден помиловал своего сына
Как передает CNN, Байден заявил, что обвинения в адрес его сына Хантера являются попытками "сломить" его самого и нет причин думать, что они прекратятся. Он также утверждает, что сдержал обещание не влиять на работу минюста США, несмотря на решение помиловать сына, и надеется, что "американцы поймут такой шаг".
Соответствующее заявление затем распространила пресс-служба Белого дома.
Фото: whitehouse
Сыну президента США грозило до 25 лет тюрьмы. Список преступлений включал:
- уклонение от уплаты от налогов;
- незаконная покупка оружия;
- подлоги документов;
- сексуальная эксплуатация;
- многочисленные нарушения под наркотиками и многое другое.
Слушания по вынесению приговора были запланированы на 12 декабря по делу об оружии и на 16 декабря по делу о налогах. Примечательно, что это официальное помилование не может быть отменено избранным президентом Дональдом Трампом.
Летом Байден заявлял, что примет обвинительный приговор в отношении своего сына и не станет помиловать его.
"Так работает безупречная демократия", – отреагировали на указ президента американцы.
🚨 #BREAKING: Joe Biden has officially pardoned his son Hunter Biden— Nick Sortor (@nicksortor) December 2, 2024
This comes after Biden and the White House lied COUNTLESS times saying Joe would not pardon his son.
EVERYTHING THIS ADMINISTRATION DOES IS A LIE! pic.twitter.com/Be5GI3WyKq
Ранее Джо Байден помиловал индеек ко Дню благодарения.