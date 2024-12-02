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Джо Байден помиловал своего сына

Джо Байден, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 06:00 Фото: X/DisavowTrump20
1 декабря президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам, сообщает Zakon.kz.

Как передает CNN, Байден заявил, что обвинения в адрес его сына Хантера являются попытками "сломить" его самого и нет причин думать, что они прекратятся. Он также утверждает, что сдержал обещание не влиять на работу минюста США, несмотря на решение помиловать сына, и надеется, что "американцы поймут такой шаг".

Соответствующее заявление затем распространила пресс-служба Белого дома.

Джо Байден, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 06:00

Фото: whitehouse

Сыну президента США грозило до 25 лет тюрьмы. Список преступлений включал:

  • уклонение от уплаты от налогов;
  • незаконная покупка оружия;
  • подлоги документов;
  • сексуальная эксплуатация;
  • многочисленные нарушения под наркотиками и многое другое.

Слушания по вынесению приговора были запланированы на 12 декабря по делу об оружии и на 16 декабря по делу о налогах. Примечательно, что это официальное помилование не может быть отменено избранным президентом Дональдом Трампом.

Летом Байден заявлял, что примет обвинительный приговор в отношении своего сына и не станет помиловать его.

"Так работает безупречная демократия", – отреагировали на указ президента американцы.

Ранее Джо Байден помиловал индеек ко Дню благодарения.

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