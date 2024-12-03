Стал известен зарубежный город, который посетит Трамп в новом статусе

3 декабря Дональд Трамп анонсировал свой первый зарубежный визит в статусе избранного президента США, сообщает Zakon.kz.

Его первая зарубежная поездка после победы на ноябрьских президентских выборах состоится 7 декабря. В этот день он приедет в Париж, где посетит церемонию открытия собора Нотр-Дам после реконструкции.

Primeras imágenes del interior de Notre Dame cinco años después del incendio.

El próximo domingo, 8 de diciembre, la Catedral de Notre Dame de París reabrirá sus puertas al público. pic.twitter.com/E4Jj1DlTrT — Arquitectura Viva (@arquitect_viva) December 1, 2024

"Для меня большая честь сообщить, что в субботу я отправлюсь во Францию, в Париж, чтобы присутствовать на открытии великолепного исторического собора Парижской богоматери. Это будет особенный день для всех!" – написал Трамп в своей персональной соцсети.

Фото: truthsocial

Первыми восстановленный Собор Парижской Богоматери, над реставрацией которого работали пять лет, оценила первая пара Франции – Эммануэль и Бриджит Макрон. Чуть позже стали известны мировые лидеры, отклонившие предложение на церемонию открытия собора.