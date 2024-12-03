Казахстанцев попросили сохранять спокойствие в Республике Корея

Фото: Zakon.kz

Посольство Казахстана в Республике Корея обратилось к казахстанцам, которые в настоящее время находятся в Корее, сообщает Zakon.kz.

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