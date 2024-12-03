Казахстанцев попросили сохранять спокойствие в Республике Корея
Фото: Zakon.kz
Посольство Казахстана в Республике Корея обратилось к казахстанцам, которые в настоящее время находятся в Корее, сообщает Zakon.kz.
На сайте посольства Казахстана в Республике Корея, находящихся на территории Республики Корея казахстанцев, попросили:
- сохранять спокойствие;
- строго соблюдать рекомендации местных властей;
- воздерживаться от участия в массовых мероприятиях.
"В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим незамедлительно связаться с Посольством по телефону горячей линии: +82-10-6572-9311".Посольство Казахстана в Республике Корея
По последним данным, президент Южной Кореи согласился отозвать военное положение. Юн Сок Ёль уже отозвал военных.
"Официально об отмене чрезвычайного режима объявят на ближайшем заседании правительства", – говорится в сообщении.
Seul Chaos 4/12/24:— Boaz Guttman בועז גוטמן (@boazgu1) December 3, 2024
윤 대통령, 계엄 해제 선언…"계엄군 철수"
President Yoon declares lifting of martial law… "Martial law troops withdraw" pic.twitter.com/AbeOJG36FS
3 декабря Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript