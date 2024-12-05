Суп том-ям стал объектом нематериального наследия ЮНЕСКО

Тайский традиционный суп том-ям-кунг внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон на сайте королевства страны.

Фото: thaigov

Том-ям-кунг – это традиционный суп фермерских общин из центрального Таиланда. Там его готовят из местных продуктов: креветок, лемонграсса, лайма, перца чили, рыбного соуса и других.

"Том-ям-кунг отражает образ жизни тайского народа, в частности его любовь к природе и хорошее физическое и психологическое здоровье", – отметила министр.

Судаван Вангсупхакиткосон, фото: thaigov

Она также пояснила, что название супа происходит от трех слов:

вареный;

креветка;

вода.

"Мудрость приготовления том-ям-кунга постоянно передается из поколения в поколение", – продолжила министр.

С ее слов, сейчас суп встречается в разных интерпретациях и в других регионах мира, а для Таиланда он стал "мягкой силой" в распространении культуры страны.

Фото: thaigov

В списке наследия ЮНЕСКО том-ям дополнит другие культурные феномены Таиланда, включая:

тайский массаж;

традиционный танец в масках;

фестиваль воды "Сонгкран", посвященный наступлению нового года по буддийскому лунному календарю.

5 декабря Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна с Национальным праздником, а свадебный обряд Беташар, на 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО, вошел в список культурного наследия человечества.