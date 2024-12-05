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Преподавательницу из Кембриджа раскритиковали за диссертацию

Исследование, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 04:14 Фото: pixabay
Работающую преподавательницей в Кембриджском университете Амелию Мэри Лукс раскритиковали за "бесполезную" диссертацию, сообщает Zakon.kz.

Дискуссия о ценности работы ученой разразилась после того, как Лукс на своей странице в Х поделилась получением звания доктора наук за диссертацию на тему "Обонятельная этика: политика запаха в современной и актуальной прозе".

Одни пользователи поздравили ученую с получением степени, другие же не поняли выбор темы для изучения и стали оставлять злобные комментарии:

  • "довольно странная вещь для изучения";
  • "провела бы годы лучшим образом, выйдя замуж и рожая детей";
  • "это не работа. Это успокоение эго для привилегированных".
  • "такое исследование не приносит никакой пользы обществу".

Другие подписчики же поблагодарили ученую за ее труд. Они назвали ее диссертацию интересной и вдохновляющей, а также вступились за Лукс.

"Абсолютно невероятно. Это действительно заставило меня задуматься о эмоциональном и общественном влиянии того, как после COVID люди теряли обоняние. Запах так глубоко укоренился в нашей культуре, нашей идентичности", – поделился впечатлениями от работы Рикки Вега.

Лукс призналась, что очень рада энтузиазму, который проявили многие люди по отношению к ее диссертации. Она пообещала поделиться большей информацией, когда будет немного более свободна от преподавательской работы.

Исследование, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 04:14

Амелия Мэри Лукс, фото: Х/DrAllyLouks

При этом литературовед отметила, что некоторые сообщения в ее адрес были пугающими. Она рассказала, что даже обратилась в полицию из‑за комментария, в котором ей угрожают изнасилованием и называют "идеальным примером всего, что не так с современным обществом".

На днях план Илона Маска создать колонию на Марсе также подвергся критике.

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