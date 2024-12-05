Преподавательницу из Кембриджа раскритиковали за диссертацию

Работающую преподавательницей в Кембриджском университете Амелию Мэри Лукс раскритиковали за "бесполезную" диссертацию, сообщает Zakon.kz.

Дискуссия о ценности работы ученой разразилась после того, как Лукс на своей странице в Х поделилась получением звания доктора наук за диссертацию на тему "Обонятельная этика: политика запаха в современной и актуальной прозе".

Thrilled to say I passed my viva with no corrections and am officially PhDone. pic.twitter.com/4qwCyFYocX — Dr Ally Louks (@DrAllyLouks) November 27, 2024

Одни пользователи поздравили ученую с получением степени, другие же не поняли выбор темы для изучения и стали оставлять злобные комментарии:

"довольно странная вещь для изучения";

"провела бы годы лучшим образом, выйдя замуж и рожая детей";

"это не работа. Это успокоение эго для привилегированных".

"такое исследование не приносит никакой пользы обществу".

Другие подписчики же поблагодарили ученую за ее труд. Они назвали ее диссертацию интересной и вдохновляющей, а также вступились за Лукс.

"Абсолютно невероятно. Это действительно заставило меня задуматься о эмоциональном и общественном влиянии того, как после COVID люди теряли обоняние. Запах так глубоко укоренился в нашей культуре, нашей идентичности", – поделился впечатлениями от работы Рикки Вега.

Лукс призналась, что очень рада энтузиазму, который проявили многие люди по отношению к ее диссертации. Она пообещала поделиться большей информацией, когда будет немного более свободна от преподавательской работы.

Амелия Мэри Лукс, фото: Х/DrAllyLouks

При этом литературовед отметила, что некоторые сообщения в ее адрес были пугающими. Она рассказала, что даже обратилась в полицию из‑за комментария, в котором ей угрожают изнасилованием и называют "идеальным примером всего, что не так с современным обществом".

На днях план Илона Маска создать колонию на Марсе также подвергся критике.