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Мир

Суд прекратил разбирательство по делу Трампа о захвате власти

Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 09:48 Фото: Facebook/Donald J. Trump
Дело избранного президента США Дональда Трампа о попытке удержать власть в 2021 году было закрыто. Распоряжение об этом было опубликовано 6 декабря в электронной базе Федерального суда столичного округа Колумбия, сообщает Zakon.kz.

Судья Таня Чаткэн подтвердила, что решила "удовлетворить ходатайство правительства США от 25 ноября 2024 года о прекращении дела". В постановлении отмечается, что прокуратура США сохраняет право возобновить обвинения в будущем.

Трамп был 45-м президентом США в период с 2017 по 2021 год. На выборах 2020 года он уступил своему сопернику Джо Байдену.

Специальный прокурор Джек Смит выдвинул обвинения против Дональда Трампа, утверждая, что экс-президент пытался незаконно удержать власть. В августе 2023 года Трампа обвинили по четырем статьям, максимальное наказание по которым составляет 20 лет лишения свободы.

25 ноября Смит обратился в федеральный суд столичного округа Колумбия с ходатайством прекратить разбирательство по данному делу.

22 ноября 2024 года судья Нью-Йорка предоставил Дональду Трампу в связи с победой на выборах разрешение ходатайствовать о прекращении уголовного дела, по которому в мае его признали виновным по 34 пунктам.

Отметим, что Трамп являлся фигурантом уголовных и гражданских дел. Как отмечали иностранные СМИ, это чрезвычайно уникальная позиция: никогда ранее обвиняемый в совершении уголовного преступления не избирался на высшую государственную должность, а бывшему президенту до прошлого года никогда не предъявлялись уголовные обвинения.

Андрей Дюсупов
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