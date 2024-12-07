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Мир

Ситуация в Сирии накаляется: что известно к этому часу

Ситуация в Сирии накаляется: что известно к этому часу, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 21:39 Фото: pixabay
Боевики заняли город Эс-Санамайн в 35 км к югу от Дамаска. Они заявили, что начали последний этап операции по окружению столицы и находятся в 20 км от нее. Минобороны Сирии назвало информацию об отводе войск с окраин ложной, сообщает Zakon.kz.
  • Также сообщается, что в городе Джарамана, пригороде Дамаска, местные жители снесли с постамента бюст Хафеза Асада – отца действующего президента страны. Кадры опубликовал в X журналист Syria TV Кутайба Ясин, об этом же сообщает и сам телеканал. О снесенном памятнике Хафезу Асаду пишет и Al Jazeera.
  • Вместе с тем повстанцы в Сирии ведут бои с правительственными войсками в районе города Пальмира в провинции Хомс, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники в вооруженной оппозиции.
  • Турецкое агентство Anadolu, в свою очередь, сообщает, что бои уже завершились. По его данным, в ходе столкновений боевикам "Сирийской свободной армии" удалось установить контроль над Пальмирой, городом Эс-Сухне между Хомсом и Дейр-эз-Зором, а также деревнями Аль-Кариатайн и Джабаль аль-Гураб, расположенными недалеко от дороги Пальмира — Дамаск.
  • Вместе с тем избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии, это не американская война. "В Сирии творится бардак, но она не наш друг, и США не должны ничего делать. Это не наша война, надо дать этой ситуации разрешиться самой по себе. Не следует вмешиваться", – написал он в Truth Social.
  • Израильская армия заявила, что оказывает содействие силам ООН в отражении атаки боевиков на их пост в Сирии. "Некоторое время назад вооруженные лица совершили нападение на пост ООН в районе Хадер в Сирии. В настоящее время Армия обороны Израиля оказывает содействие силам ООН в отражении нападения", – говорится в заявлении.
  • Также в канцелярии президента Сирии опровергли отъезд Башара Асада. В пресс-службе Асада отметили, что ряд зарубежных СМИ распространяют сообщения об отъезде президента республики за границу. "Канцелярия подтверждает, что президент продолжает из столицы выполнять свои национальные и конституционные обязанности", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Иран эвакуирует из Сирии своих дипломатов и военных. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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