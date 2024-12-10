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Мир

Джастин Трюдо сохранил пост главы правительства Канады

Канада, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 07:09 Фото: Facebook/JustinPJTrudeau
Премьер Канады Джастин Трюдо смог в третий раз сохранить пост главы правительства, сообщает Zakon.kz.

Как передает CTV News, 9 декабря предложение объявить вотум недоверия кабмину поддержали только 152 депутата палаты общин, тогда как 180 высказались против.

"Последняя попытка лидера консерваторов Пьера Пуальевра свергнуть правительство либерального меньшинства путем вотума недоверия провалилась благодаря членам "Новой демократической партии", – говорится в публикации.

А экс-президент Ганы, представитель оппозиции Джон Драмани Махама победил на президентских выборах 7 декабря.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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