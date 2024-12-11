Студентам и школьникам в Туркменистане запретили праздновать Новый год – СМИ

В Туркменистане с учащихся школ и высших учебных заведений берут расписки о том, что они обязуются не праздновать Новый год, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию из Марыйского велаята 9 декабря 2024 года передал корреспондент Радио Азатлык.

"Студентов вынудили написать расписки о том, что в новогоднюю ночь они не будут организовывать вечеринки в кафе или дома, а также не станут выходить на улицу гулять по городу", – рассказал источник издания.

Кроме того, студентов обязали в праздничные дни участвовать в мероприятиях, которые будут организовываться властями.

В расписках, которые берут с учащихся в Марыйском велаяте, также указано, что после участия в официальных мероприятиях они обязуются вернуться в общежития.

"Отмечать Новый год с однокурсниками строго-настрого запретили", – рассказал студент одного из учебных заведений Марыйского велаята.

По словам одного из источников, как известно из прошлого опыта, когда преподаватели узнавали, что кто-то скрытно проводит вечеринку, для запугивания других нескольких студентов, в основном учащихся старших курсов, отчисляли от учебы.

"Видимо, в этом году будут принимать такие же меры", – сказал собеседник.

Также сообщается, что в средних школах Ашхабада уже в ноябре начали предупреждать учеников о запрете на празднование Нового года. Ссылаясь на некое распоряжение Министерства образования, преподаватели сообщали ученикам о запрете на организацию посиделок с друзьями или родственниками.

По сообщениям туркменских официальных СМИ, подготовка к празднованию Нового года идет полным ходом, и 14 декабря планируется зажечь огни главной елки.

Издание отмечает, что все праздники в Туркменистане, в том числе Новый год, отмечаются под строгим надзором властей. Заметно жесткие ограничения на празднование Нового года в Туркменистане начали вводить после передачи власти Сердару Бердымухамедову его отцом. Местные наблюдатели связывают это с консервативным воспитанием Бердымухамедова-младшего.

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