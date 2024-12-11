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Мир

Посла США в Турции выбрал Дональд Трамп

Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 04:44 Фото: Х/TomBarrackJr
Избранный президент США определился с кандидатурой посла Соединенных Штатов Америки в Турции, сообщает Zakon.kz.

11 декабря на эту должность он предложил 77-летнего главу инвестиционной компании Colony Capital Томаса Баррака-младшего.

"Я рад объявить, что Том Баррак станет нашим следующим послом в Турции", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 04:44

Фото: truthsocial

По словам Трампа, Баррак "три десятилетия успешно управлял частной инвестиционной компанией".

Томас Баррак – близкий друг Трампа и потомок ливанских мигрантов-христиан. Он работал главным советником Трампа во время его президентской кампании 2016 года. В 2021 году его привлекали по обвинению в лоббировании интересов ОАЭ, но впоследствии оправдали. В рамках дела он внес залог в размере 250 млн долларов. Его состояние, по версии Forbes, один млрд долларов.

В США назначения послов президентом подлежат утверждению сенатом. Если все предложенные Трампом назначенцы получат должности, то в новой администрации миллиардеров, включая самого президента, будет уже 10.

Сам Дональд Трамп попал в список претендентов на звание "Человек 2024 года" наряду с Камалой Харрис, принцессой Уэльской, Илоном Маском и другими известными людьми.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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