В Дагестане лошади провалились в грязевую яму: один скакун задохнулся

13 декабря у дагестанского села Цунта лошади беспомощно увязли в грязи, сообщает Zakon.kz.

В Кизлярском районе табун из пяти лошадей провалился в яму, заполненную глиной. Один из скакунов уже погиб. Принадлежат они местному фермеру, но достать животных из ямы очевидцам практически не получается. Люди просят помощи в вызволении животных и пересылают друг другу снятую видеозапись.

Во время спасательной операции в районе шел снег, а температура упала ниже нуля. Кони настолько обессилили, что еле поднимают голову. Местные отчаялись и просят помощи с техникой, чтобы успеть спасти хоть кого-то.

Несмотря на пессимистичные прогнозы жителей, спасти животных все же удалось. Об этом проинформировала пресс-служба Минсельхозпрода республики в своем Telegram-канале.

"Инцидент произошел на землях отгонного животноводства в Кизлярском районе. На него оперативно отреагировали в МЧС, однако помощь профессиональных спасателей не потребовалась – местные жители самостоятельно вытащили животных. Действительно, одну лошадь спасти не удалось, но остальные четыре живы, их здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Сообщается, что "операцию добра" провели четверо мужчин. Чтобы достать лошадей из ямы, они воспользовались УАЗом.

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