Влюбленных туристов застрелили во время отпуска в Мексике
По информации NBC News, генеральная прокуратура Мичоакана опознала жертв по именам – Глория и Рафаэль. В прокуратуре заявили, что жена 50-ти лет, найдена мертвой 12 декабря после сообщений о том, что пассажиры черного пикапа Ford были расстреляны в Ангамакутиро.
53-летний раненный мужчина скончался в больнице.
Друг семьи сказал, что пара, Рафаэль Кардона Агилера и Глория Амбрис де Кардона, были из Сакраменто, Калифорния. Теперь их родственники поедут в Мексику на поминальную службу.
Государственный департамент США призвал путешественников избегать мексиканский штат Мичоакан из-за его криминальности.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил сбивать неопознанные
беспилотные летательные аппараты, если власти страны не раскроют более
подробную информацию о них.