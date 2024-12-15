#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
522.49
547.88
5.06
Мир

Влюбленных туристов застрелили во время отпуска в Мексике

Влюбленных туристов застрелили во время отпуска в Мексике, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 06:39 Фото: pixabay
Американскую пару смертельно ранили во время отпуска в Мексике. Пассажиров черного пикапа Ford расстреляли на севере Мичоакана, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, генеральная прокуратура Мичоакана опознала жертв по именам – Глория и Рафаэль. В прокуратуре заявили, что жена 50-ти лет, найдена мертвой 12 декабря после сообщений о том, что пассажиры черного пикапа Ford были расстреляны в Ангамакутиро.

53-летний раненный мужчина скончался в больнице.

Друг семьи сказал, что пара, Рафаэль Кардона Агилера и Глория Амбрис де Кардона, были из Сакраменто, Калифорния. Теперь их родственники поедут в Мексику на поминальную службу.

Государственный департамент США призвал путешественников избегать мексиканский штат Мичоакан из-за его криминальности.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил сбивать неопознанные беспилотные летательные аппараты, если власти страны не раскроют более подробную информацию о них.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Пенсионный возраст до 67 лет повысили в Чехии
Мир
05:57, Сегодня
Пенсионный возраст до 67 лет повысили в Чехии
12 человек найдены мертвыми в ресторане на горнолыжной базе в Грузии
Мир
01:47, 15 декабря 2024
12 человек найдены мертвыми в ресторане на горнолыжной базе в Грузии
Стрельба со смертельным исходом произошла на военной базе США
Мир
01:30, 15 декабря 2024
Стрельба со смертельным исходом произошла на военной базе США
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: