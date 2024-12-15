Влюбленных туристов застрелили во время отпуска в Мексике

Американскую пару смертельно ранили во время отпуска в Мексике. Пассажиров черного пикапа Ford расстреляли на севере Мичоакана, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, генеральная прокуратура Мичоакана опознала жертв по именам – Глория и Рафаэль. В прокуратуре заявили, что жена 50-ти лет, найдена мертвой 12 декабря после сообщений о том, что пассажиры черного пикапа Ford были расстреляны в Ангамакутиро.

53-летний раненный мужчина скончался в больнице.

Друг семьи сказал, что пара, Рафаэль Кардона Агилера и Глория Амбрис де Кардона, были из Сакраменто, Калифорния. Теперь их родственники поедут в Мексику на поминальную службу.

Государственный департамент США призвал путешественников избегать мексиканский штат Мичоакан из-за его криминальности.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил сбивать неопознанные беспилотные летательные аппараты, если власти страны не раскроют более подробную информацию о них.

