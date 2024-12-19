Стало известно о состоянии Седаковой после нервного срыва из-за трагедии с экс-супругом
Фото: Instagram/annasedokova
Российская певица Анна Седокова находится в тяжелом состоянии после госпитализации с нервным срывом из-за трагедии с экс-супругом Янисом Тиммой, сообщает Zakon.kz.
Об этом изданию aif.ru рассказала представитель артистки.
"Неделю она точно пробудет в больнице", – отметила она.
17 декабря 2024 года стало известно о кончине Яниса Тиммы. Баскетболиста нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы.
Позднее сообщалось, что его экс-супруга Анна Седокова оказалась в больнице из-за нервного срыва.
Отметим, что Седокова взяла на себя расходы по организации похорон и транспортировке тела бывшего возлюбленного.
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