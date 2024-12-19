На видео попала жестокая драка табличками "осторожно, мокрый пол" в аэропорту Иллинойса

В США, в аэропорту Иллинойса, четверо мужчин жестоко избили друг друга табличками "осторожно, мокрый пол". Предполагается, что один из участников драки был сотрудником аэропорта, а другие – пассажирами, сообщает Zakon.kz.

Драка произошла в авиагавани в четверг, 12 декабря. Кадры с места происшествия опубликовало издание Daily Mail.

На записи видно, как мужчины наносят друг другу удары пластиковыми табличками, после чего один из них падает.

Прибывшая на место происшествия полиция разняла хулиганов, однако арестовывать участников драки не стала. Причина конфликта не сообщается. По одной версии дрались сотрудник аэропорта и пассажиры, по другой – в конфликте участвовали продавцы бутиков, расположенных на территории авиагавани.

Ранее сообщалось, что массовая драка с дубинками попала на видео в Уральске.