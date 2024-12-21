Семилетняя девочка погибла из-за ножевого нападения в начальной школе в Хорватии

Семилетняя девочка погибла и еще восемь человек получили ранения в результате ножевого нападения в начальной школе в столице Хорватии Загребе, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, 19-летний нападавший, предположительно бывший ученик, вошел в помещение первого класса начальной школы Пречко рано утром 20 декабря и напал с ножом на учителя и нескольких детей.

Среди пяти раненых трое были студентами, сказал министр внутренних дел Давор Божинович в своем заявлении. Их травмы не считаются критическими.

Полиция усмирила нападавшего всего через 10 минут после того, как он начал атаку.

В интервью хорватскому ежедневному изданию 24sata мать нападавшего заявила, что у ее сына "эмоционально нестабильная личность" и что его несколько раз помещали в психиатрическое отделение.

Премьер-министр Андрей Пленкович заявил, что страна "потрясена трагедией" и что правительство объявит день траура по жертвам. Он добавил, что министр здравоохранения Ирена Христич посетит больницы, где лечатся раненые.

Ранее сообщалось, что австралийский турист сбил на мопеде женщину из Японии и уехал отдыхать на Бали.

