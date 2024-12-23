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Мир

Израиль уничтожает целые кварталы в жилых районах сектора Газа – СМИ

Израиль уничтожает кварталы в жилых районах сектора Газа, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 01:21 Фото: pixabay
Израильские военные сносят целые кварталы в жилых районах в северной части сектора Газа и возводят на их месте военные укрепления, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The Washington Post, в их распоряжении есть спутниковые снимки и видеозаписи, которые свидетельствуют о том, что "Израиль осуществляет массовое разрушение зданий и возведение военных укреплений в жилых районах в северной части Газы, где тысячи палестинцев были вынуждены покинуть свои дома".

Согласно приведенным данным ООН, более 100 тыс. палестинцев уехали из этого района в последние 11 недель. Полученные изданием спутниковые снимки показывают, что "по мере освобождения районов палестинцами израильские силы сносили целые кварталы, создавали военные укрепления и прокладывали новые дороги".

Как уточняется, 10 жителей северной части сектора Газа рассказали журналистам издания о "нанесении израильскими силами масштабных ударов по жилым районам". Они также сообщили, что израильская сторона проводит "опасные массовые эвакуации, при которых мужчин и мальчиков-подростков разлучали с женщинами и детьми", а также подвергали некоторых жителей "жестокому обращению и произвольному задержанию".

Ранее в Газе подсчитали число погибших в военном конфликте палестинцев за прошедший год.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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