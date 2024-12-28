Илон Маск потроллил Джо Байдена из-за его страсти отдыхать

В социальной сети Х Илон Маск резко отреагировал на информацию о количестве отпускных дней президента США, сообщает Zakon.kz.

Уже в сентябре стало известно, что глава США провел 532 дня в отпуске менее чем за четыре года президентства. К концу 2024 года их количество увеличилось до 570, пишет AF Post. Получается, на закате своего "правления" Байден нагулял еще 38 дней, подпортив и без того печальную статистику...

"Президент Байден провел 570 дней в отпуске. Это примерно 40% от его президентского срока", – сетует издание.

Такие итоги тихоходки не мог проигнорировать Илон Маск. Главный сторонник Трампа сыронизировал в соцсети X.

"На самом деле примерно 100%", – прокомментировал Маск.

Фото: Х/AFpost

В дальнейших комментариях пользователи соцсети подхватили иронию Маска отметив, что Байдену действительно ничего не оставалось делать, как отдыхать.

"Даже его президентские выборы отпахала Камала", – отметили комментаторы.

В начале декабря Джо Байден шокировал мировую общественность тем, что помиловал своего сына по двум уголовным делам.