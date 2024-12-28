Илон Маск потроллил Джо Байдена из-за его страсти отдыхать
Фото: Instagram/potus
В социальной сети Х Илон Маск резко отреагировал на информацию о количестве отпускных дней президента США, сообщает Zakon.kz.
Уже в сентябре стало известно, что глава США провел 532 дня в отпуске менее чем за четыре года президентства. К концу 2024 года их количество увеличилось до 570, пишет AF Post. Получается, на закате своего "правления" Байден нагулял еще 38 дней, подпортив и без того печальную статистику...
"Президент Байден провел 570 дней в отпуске. Это примерно 40% от его президентского срока", – сетует издание.
Такие итоги тихоходки не мог проигнорировать Илон Маск. Главный сторонник Трампа сыронизировал в соцсети X.
"На самом деле примерно 100%", – прокомментировал Маск.
Фото: Х/AFpost
В дальнейших комментариях пользователи соцсети подхватили иронию Маска отметив, что Байдену действительно ничего не оставалось делать, как отдыхать.
"Даже его президентские выборы отпахала Камала", – отметили комментаторы.
В начале декабря Джо Байден шокировал мировую общественность тем, что помиловал своего сына по двум уголовным делам.
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