Окончательная версия станет известна после расшифровки черных ящиков – Алиев

29 декабря 2024 года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Международном аэропорту Гейдар Алиев дал интервью государственному телевидению AzTV, сообщает Zakon.kz.

Алиев заявил, что самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный получил повреждения извне, но не был сбит специально. Также президент отметил, что окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков.

"Факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", – сказал Ильхам Алиев.

Ранее глава Азербайджанской Республики и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в траурной церемонии, которая проходила в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Пилотов Игоря Кшнякина и Александра Кальянинова, а также стюардессу Хокуму Алиеву, погибших во время крушения самолета в Актау, похоронили на II Аллее почетного захоронения.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа. Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек.