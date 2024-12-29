Из-за новогодних елок в Стамбуле устроили дежурство в лесах

Сотрудники управления лесного хозяйства Стамбула начали круглосуточные дежурства для предотвращения незаконной вырубки деревьев перед Новым годом, сообщает Zakon.kz.

Как передает агентство экологических новостей Yeşilhat, во время учений в районе Сарыер были обнаружены и задержаны нарушители, вырубавшие деревья. В оперативном порядке их привлекли к ответственности.

Фото: X/AA_Yesilhat

Согласно Лесному кодексу страны, вырубка или выкапывание саженцев и деревьев в государственных лесах запрещена. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех месяцев до пяти лет и денежные штрафы.

"Также нарушители обязаны компенсировать стоимость восстановления поврежденных лесных участков", – говорится в сообщении.

Фото: Х/AA_Yesilhat

В этом году за незаконную вырубку деревьев и саженцев в Стамбуле были оштрафованы 38 человек.

🌲İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi ağaç kesimini önlemek için başlattığı "yılbaşı ağacı" nöbetini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor#Yeşilhat🌱https://t.co/0fatfHDBAV pic.twitter.com/WeWbw66TpS — Yeşilhat (@AA_Yesilhat) December 28, 2024

К слову в 2024 году турецкие тюрьмы побили рекорды по числу заключенных.