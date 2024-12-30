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#Крушение самолета в Актау
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Мир

Еще у одного самолета в Южной Корее возникли проблемы с шасси

Южная Корея, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 06:15 Фото: pixabay
Утром 30 декабря рейс 7C101 южнокорейской авиакомпании Jeju Air, вылетевший из международного аэропорта Кимпхо в Чеджу обнаружил проблему с шасси, сообщает Zakon.kz.

Авиакомпания сообщила 161 пассажиру о механическом дефекте, вызванном проблемой шасси. В 07:25 борт вернулся в аэропорт Кимпхо, пишет Yonhap.

"Авиакомпания Jeju Air планирует возобновить полеты после перехода на новый самолет", – говорится в публикации.

Проблемы с шасси, как утверждается, были те же, что и у самолета, который накануне разбился при посадке.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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