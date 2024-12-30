Еще у одного самолета в Южной Корее возникли проблемы с шасси
Фото: pixabay
Утром 30 декабря рейс 7C101 южнокорейской авиакомпании Jeju Air, вылетевший из международного аэропорта Кимпхо в Чеджу обнаружил проблему с шасси, сообщает Zakon.kz.
Авиакомпания сообщила 161 пассажиру о механическом дефекте, вызванном проблемой шасси. В 07:25 борт вернулся в аэропорт Кимпхо, пишет Yonhap.
"Авиакомпания Jeju Air планирует возобновить полеты после перехода на новый самолет", – говорится в публикации.
#7C101— 千原浩之 (@HiroyukiChihara) December 30, 2024
Quotation
"Jeju Air plans to resume operations after switching to a replacement aircraft."
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Jeju Air flight returns after takeoff over similar landing gear issue found in Muan crash
The Korea Times 30 Dec 2024 https://t.co/McIaTTj2ea pic.twitter.com/NlpDlLywYi
Проблемы с шасси, как утверждается, были те же, что и у самолета, который накануне разбился при посадке.
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