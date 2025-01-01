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Мир

Премьер-министр Армении и его жена запустили подкаст

Подкаст, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 07:44 Фото: Instagram/annahakobyan.official
Премьер-министр Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян запустили на Youtube "Семейный подкаст", сообщает Zakon.kz.

Первый выпуск вышел 30 декабря. В нем ера на армянском языке рассказывают, что хотели бы:

  • напрямую общаться с людьми;
  • доносить свои мысли, чтобы некоторые медиа не преподносили искаженную и иногда несоответствующую действительности информацию.
"Это будет разговор маленькой семьи с большой – с народом, частичкой которого они являются", – сказали ведущие подкаста.

К слову, оба из них являются медийными личностями. И, если для Пашиняна это входит в обязанности, то его супруга оказалась выпускницей факультета журналистики Ереванского государственного университета. В 2001 году Анна Акопян прошла ряд курсов в Американском университете. В бытность журналистом местной газеты освещала вопросы внутренней и внешней политики. Как и подобает ее статусу, у женщины есть свой персональный сайт.

Помимо нового подкаста, Пашинян знатно креативил в этом году. Сначала он удивил всех резкой сменой имиджа, когда сбрил многолетнюю бороду, а затем уволил ряд высокопоставленных чиновников через WhatsApp. Также его супруге планировали из бюджетных средств купить служебный Lexus за 134 тыс. долларов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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