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Мир

В аэропорту Испании бездомный нашел два чемодана с марихуаной

Наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 04:22 Фото: pixabay
В барселонском аэропорту Эль-Прат мужчина нашел два чемодана с 50 кг марихуаны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет La Vanguardia, они пролежали под лестницей больше 12 часов. Мужчина открыл их и, увидев внутри пакеты с наркотиками, обратился в полицию. Агенты просмотрели камеры наблюдения и обнаружили, что чемоданы принадлежат пассажиру, прилетевшему перед Рождеством из Таиланда. Он оставил их в аэропорту, а позже заявил в службу розыска багажа об их пропаже.

Марихуана, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 04:22

Фото: lavanguardia

30 декабря туриста нашли в одном из отелей в Кастельдефельсе. Мужчина планировал продолжить путешествие и улететь в Германию, но полицейские нарушили его планы арестом.

Недавно стало известно, что правительство США потратило миллионы долларов на кокаин для собак.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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