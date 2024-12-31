В аэропорту Испании бездомный нашел два чемодана с марихуаной
Как пишет La Vanguardia, они пролежали под лестницей больше 12 часов. Мужчина открыл их и, увидев внутри пакеты с наркотиками, обратился в полицию. Агенты просмотрели камеры наблюдения и обнаружили, что чемоданы принадлежат пассажиру, прилетевшему перед Рождеством из Таиланда. Он оставил их в аэропорту, а позже заявил в службу розыска багажа об их пропаже.
Фото: lavanguardia
30 декабря туриста нашли в одном из отелей в Кастельдефельсе. Мужчина планировал продолжить путешествие и улететь в Германию, но полицейские нарушили его планы арестом.
📌 Un home sense llar troba dues maletes amb 50 quilos de marihuana a l'aeroport del Prathttps://t.co/y9LxwNMFYi— RAC1 (@rac1) December 30, 2024
Недавно стало известно, что правительство США потратило миллионы долларов на кокаин для собак.