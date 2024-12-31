В аэропорту Испании бездомный нашел два чемодана с марихуаной

В барселонском аэропорту Эль-Прат мужчина нашел два чемодана с 50 кг марихуаны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет La Vanguardia, они пролежали под лестницей больше 12 часов. Мужчина открыл их и, увидев внутри пакеты с наркотиками, обратился в полицию. Агенты просмотрели камеры наблюдения и обнаружили, что чемоданы принадлежат пассажиру, прилетевшему перед Рождеством из Таиланда. Он оставил их в аэропорту, а позже заявил в службу розыска багажа об их пропаже.

Фото: lavanguardia

30 декабря туриста нашли в одном из отелей в Кастельдефельсе. Мужчина планировал продолжить путешествие и улететь в Германию, но полицейские нарушили его планы арестом.

📌 Un home sense llar troba dues maletes amb 50 quilos de marihuana a l'aeroport del Prathttps://t.co/y9LxwNMFYi — RAC1 (@rac1) December 30, 2024

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