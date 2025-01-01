Огромную елку из мандаринов установили в Абхазии

30 декабря открытие елки "Мандариновый заряд" прошло на площади возле Абхазского государственного драмтеатра им. С. Чанба, сообщает Zakon.kz.

На праздничную конструкцию ушло более полутора тонн цитрусовых, пишет "Апсныпресс". Она побила мировой рекорд как первая в истории елка из мандаринов высотой более пяти метров.

Фото: apsnypress

После официальной части гости фестиваля получили возможность сделать памятные фотографии. Архитектором елки выступила Инал Шинкуба, а художниками-оформителями стали Саида Бобуа и Мактина Ашуба.

А якутские моржи поздравили всех с Новым годом прямо из проруби.