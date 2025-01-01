Полярные сияния и перепои в навигации: сильная магнитная буря охватила Землю

Степень возмущенности магнитного поля Земли в данное время находится на уровне G3, означающего "сильно" по шкале из пяти показателей, где G5 – "экстремально сильно", а G1 – "слабо", сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики, уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и "закипания" масляных трансформаторов.

Отмечается, что вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

Ранее сообщалось, что сразу две мощные вспышки произошли на Солнце.