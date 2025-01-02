Пакистан и Индия обменялись списками ядерных активов в рамках двустороннего пакта

1 января Пакистан и Индия обменялись списками своих ядерных активов. Это произошло в рамках двустороннего пакта, который запрещает им атаковать ядерные объекты друг друга, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, обе стороны обмениваются такими списками в первый день января каждого года. Министерство иностранных дел Пакистана сообщило, что они одновременно переданы через дипломатов в Исламабаде и Нью-Дели.

Обмен является частью Пакта о запрете нападения на ядерные установки и сооружения друг друга. Страны подписали его в декабре 1988 года и реализовали в январе 1991 года.

Пакистан и Индия имели напряженные отношения с момента обретения независимости от колониального британского правления в 1947 году из-за спорного гималайского региона. Они вели войны, наращивали свои армии и разрабатывали оружие .

Индия провела свое первое ядерное испытание в 1974 году, а Пакистан – в 1988 году.

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